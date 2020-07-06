Понедельник, 6 Июля 2020 12:15

АрмИнфо. Сотрудники полиции Армении несут усиленную службу, на прилегающих территориях военкоматов по всей стране. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе полиции РА.

Мероприятия проводятся в рамках противоэпидемиологических мер, и с целью не допустить скопления граждан у военкоматов.

Отметим, что в Армении проходит летний призыв на обязательную военную службу. Призыв проходит при строгом соблюдении всех эпидемиологических мер в условиях пандемии коронавируса. Все призывники перед жеребьевкой сдают тест на коронавирус.

По данным на 6 июля, в Армении выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 162 пациента. В общей сложности, в республике было подтверждено 28936 случаев коронавируса, выздоровели 16302 человек, скончался 491, еще 159 человек были скончались из-за сопутствующих заболеваний, однако были инфицирован вирусом. На данный момент фактическое лечение получают 11984 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 123815 тестов на коронавирус.