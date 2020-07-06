Морриконе родился в 1928 году в Риме. Окончив консерваторию Санта-Сесилия, получил диплом сразу по трем классам: трубы, инструментовки и композиции. Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки он начал лишь к 33 годам. Эннио Морриконе написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов. Он является двукратным лауреатом премии <Оскар>, а также трехкратным лауреатом премии <Золотой глобус>, шестикратный лауреат премии BAFTA.

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