АрмИнфо.На 91-ом году жизни в Риме скончался король саундтреков Эннио Морриконе.
Согласно информации IL Messaggero, композитор скончался в клинике от последствий перелома. Несколько дней назад Морриконе упал и сломал бедро.
Морриконе родился в 1928 году в Риме. Окончив консерваторию Санта-Сесилия, получил диплом сразу по трем классам: трубы, инструментовки и композиции. Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки он начал лишь к 33 годам. Эннио Морриконе написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов. Он является двукратным лауреатом премии <Оскар>, а также трехкратным лауреатом премии <Золотой глобус>, шестикратный лауреат премии BAFTA.