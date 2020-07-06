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 Понедельник, 6 Июля 2020 12:04
Ани Мшецян

Никол Пашинян поздравил граждан Армении с Днем Конституции

Никол Пашинян поздравил граждан Армении с Днем Конституции

АрмИнфо.  Премьер-министр Армении поздравил граждан страны с Днем Конституции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В послании Пашиняна, в частности, говорится: <Однако, необходимо честно констатировать, что хотя мы все понимаем важность Конституции в становлении государства, регулировании общественных и государственных отношений, этот государственный праздник содержит в себе какую-то половинчатость, ему недостает полноценности.

В истории Третьей Республики Армения три раза официально было зафиксировано, что народ посредством референдума принял Конституцию или конституционные изменения.  Однако результаты ни одного из этих референдумов не признаются обществом заслуживающими доверия. Решение о принятии или изменении Конституции граждане Армении не считали своим, также не считали своей принятую в результате этих решений Конституцию.

Это самый большой системный недостаток нашего государственной структуры, потому что Конституция, по сути, должна быть соглашением граждан о взаимоотношениях гражданин-гражданин, государство-гражданин. Следовательно, государственный строй должен исходить из воли граждан, в основе государственного строя должно быть волеизъявление граждан, что должно стать гарантирующим незыблемость государства фактором, свидетельством принятой гражданами ответственности за судьбу государства, выражением воли граждан иметь государство>.

Премьер подчеркнул, что анализ ряда событий, особенно последнего периода, привел его к заключению, что граждане Армении часто не считают государственный строй страны своей собственностью, не видят органической связи этого строя со своей волей.

<И хотя моя позиция заключалась в том, что частые изменения Конституции подвергают государственную систему неуместному стрессу, постоянные изменения в Конституции приводят к неопределенности, осознание упомянутых в предыдущем абзаце обстоятельств привело меня к заключению, что нашей стране нужна новая Конституция, которая утвердит зиждущийся на воле граждан, исходящий из воли граждан государственный строй в Армении.

Соответственно, новая Конституция должна создаваться не по вкусу и нраву конкретного человека, отдельных лиц, политических сил или групп, не с целью обеспечения воспроизводства какой-либо власти, а должна решать стратегический вопрос выражения воли граждан иметь государственный строй и государство.

Этот процесс уже начался, надеемся, что создание проекта новой Конституции пройдет при максимально широком общественном обсуждении, и по свободному волеизъявлению народа новая Конституция будет принята на референдуме в 2021 году. Желаю всем нам успеха в этом важном деле>,- заключил Пашинян.

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