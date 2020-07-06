Понедельник, 6 Июля 2020 12:03

АрмИнфо. По данным на 11:00 6 июля, в Армении выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 162 пациента.

В общей сложности, в республике было подтверждено 28936 случаев коронавируса, выздоровели 16302 человек, скончался 491. За последние сутки болезнь унесла жизни 7-и человек в возрасте от 64-х до 87-и лет; у всех

них были сопровождающие хронические заболевания. За минувший день были зафиксированы также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 159. На данный момент фактическое лечение получают 11984 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 123815 тестов на коронавирус.