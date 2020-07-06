АрмИнфо. В Араратской области Армении произошло второе за неделю трехбалльное землетрясение.
Согласно сообщению МЧС РА, сейсмологические службы ведовства зафиксировали подземные толчки 6 июня в районе 05:30 часов по местному времени (01:30 часов по Гринвичу).
Землетрясение произошло в 6 км на юго-восток от села Мармарашен Араратской области РА, очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда 2.2. Подземные толки в эпицентре составили 2-3 балла. Землетрясение силой 2 балла ощущалось в селах Двин, Мармарашен и Востан.