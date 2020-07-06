Понедельник, 6 Июля 2020 10:21

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян поздравил с юбилеем Первого президента Казахстана - Елбасы Нурсулстана Назарбаева.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РА, в своей поздравительной телеграмме Саркисян подчеркнул, что всегда восхищался масштабом личности и мудростью Елбасы. "Эта знаменательная дата - хороший повод еще раз оценить Ваши великие заслуги в деле динамичного развития Казахстана, упрочения роли страны на международной арене", - отмечается в поздравлении.

Кроме того по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Саркисяна с Назарбаевым.

Президент Армении поздравил казахстанского лидера, пожелал доброго здоровья, долгих лет жизни, дальнейшей активной и многогранной деятельности на благо народа Казахстана.

Армянский лидер также отметил, что судьбоносным для страны стало то, что в самый сложный и переломный период истории ответственность за будущее нового Казахстана взял на себя именно Первый президент - Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Елбасы выразил благодарность Саркисяну за теплые слова и обратил внимание на значимость дальнейшего укрепления отношений между народами двух стран.

Послание Назарбаеву направил и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который пожелал Нурсултану Назарбаев и всему народу Казахстана мира и процветания. "Ценой Ваших многолетних усилий, направленных на развитие Казахстана и наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве, достигнут ощутимый прогресс",

- говорится в поздравительном письме Пашиняна.