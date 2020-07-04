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 Суббота, 4 Июля 2020 15:28
Карина Манукян

Мнацаканян: Народ Арцаха заслужил свое право на свободную жизнь

Мнацаканян: Народ Арцаха заслужил свое право на свободную жизнь

АрмИнфо.4 июля в Национальном Собрании Республики Арцах состоялась отдельная беседа председателя НС Артура Товмасяна с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Как сообщает пресс-служба парламента, встреча затем продолжилась в расширенном составе с участием заместителя председателя НС Гагика Багунца, председателя Постоянной комиссии НС по внешним сношениям Ваграма Балаяна, главой МИД Арцаха Масиса Маиляна и советника министра иностранных дел РА Ваге Геворкяна.

Приветствуя присутствующих, Артур Товмасян коснулся недавней видеоконференции между главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув в этом контексте важность позиции министра иностранных дел Армении о необходимости реагировать на воинственные заявления Азербайджана и обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Арцаха, в том числе свободного и безопасного передвижения.

Поздравив с проведением общегосударственных выборов, Мнацаканян подчеркнул, что в очередной раз была продемонстрирована решимость народа Арцаха строить свое будущее на основе основополагающих принципов свободы человека и демократической системы.

Говоря об урегулировании карабахского конфликта, Мнацаканян отметил, что власти, избранные народом Арцаха, уполномочены необходимым мандатом для продвижения мирного процесса, и что без участия народа Арцаха, в практическом плане, невозможно зафиксировать реальный прогресс.

<Народ Арцаха заслужил свое право на свободную жизнь и со всей ответственностью строит свое будущее и реализует свое право на свободную жизнь>, - подчеркнул он.

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