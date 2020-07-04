Суббота, 4 Июля 2020 14:25

АрмИнфо. Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики. Об этом говорится в официальном заявлении министра иностранных дел Республики Арцах Масиса Маиляна в связи с годовщиной наступления азербайджанских вооруженных формирований на город Мартакерт.

<4 июля 1992 г. азербайджанские вооруженные формирования, имея многократное преимущество в живой силе и военной технике, с использованием тяжелой артиллерии и боевой авиации предприняли широкомасштабное наступление в направлении города Мартакерт Республики Арцах. Мартакерт был полностью разрушен, почти 13-тысячное армянское население города было вынуждено покинуть место жительства, став внутренне перемещенными лицами, и найти временное пристанище в столице Степанакерте, в различных населенных пунктах Республики Армения. После захвата Мартакерта азербайджанские формирования продолжили наступление, разрушив примерно 80 процентов района, разграбив армянские населенные пункты и подвергнув насильственной депортации население. В целом почти половина территории Республики Арцах оказалась под оккупацией Азербайджана. Сама республика находилась на грани полного уничтожения. Еще более катастрофическая ситуация сложилась в гуманитарной сфере - к концу лета 1992 года больше половины населения республики составляли беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Ситуация усугублялась почти полным безразличием специализированных международных организаций к судьбе армянских беженцев и ВПЛ, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы в Арцахе. Однако даже в этих казавшихся безнадежных условиях народу Арцаха удалось собрать воедино свою волю, мобилизовать весь свой потенциал и отразить вооруженную агрессию Азербайджана>, - говорится в сообщении. Вместе с тем, министр отметил, что спустя год, а именно 27 июня 1993 г., Армии обороны Республики Арцах удалось освободить город Мартакерт. Вернувшись на родину, часть населения приступила к процессу восстановления и благоустройства разоренного войной приграничного города, который получил еще больший размах после подписания 12 мая 1994 года бессрочного трехстороннего (Азербайджан, Республика Арцах, Республика Армения) соглашения о прекращения огня. <По сей день некоторые населенные пункты Мартакертского района, часть Мартунинского района и полностью Шаумянский район, в общей сложности более 1000 квадратных километров территории Республики Арцах находятся под азербайджанской оккупацией, где власти Азербайджана проводят незаконное заселение и осуществляют политику уничтожения следов пребывания исконного армянского населения на этих территориях>, - отмечено в заявлении.