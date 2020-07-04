Суббота, 4 Июля 2020 13:03

АрмИнфо. Для правительства Армении развитие Вооруженных сил (ВС) является не просто приоритетом, а приоритетом приоритетов. Об этом 4 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с министром обороны Давидом Тонояном и руководящим составом ВС РА во главе с начальником Генштаба ВС, генерал- лейтенантом Оником Гаспаряном.

В частности, премьер заметил, что сегодня в Армении зарегистрирован достаточно хороший темп и качество развития Вооруженных сил.

<Амбиции нашего народа могут иметь шанс на реализацию, если ВС РА равнозначны сложившейся вокруг нашей страны военно-политической ситуации, и способны реагировать на военные и стратегические вызовы, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах>, - сказал он.

Премьер подчеркнул, что естественное развитие Вооруженных сил и принятый сегодня темп развития необходимы для обеспечения мира и стабильности в регионе. В этом ключе он напомнил о своем выступлении на заседании Совета безопасности, где говорил о том, что та политика, которую ведет Армении, и те цели, которые имеет по стечению многочисленных обстоятельств, служат не только обеспечению безопасности и стабильности Армении и Арцаха, но и безопасности и стабильности всего региона. <И я рад, что именно подобным образом мы воспринимаем миссию наших Вооруженных сил в Армении и в целом в регионе>, - заключил он.