Суббота, 4 Июля 2020 12:16

АрмИнфо. Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу по случаю Дня Независимости.

Как сообщает пресс-служба президента, в послании в частности говорится: <Сердечно поздравляю вас и дружественный американский народ с Днем Независимости Соединенных Штатов Америки. Прочные партнерские отношения между Арменией и Соединенными Штатами всегда отличались взаимным доверием и искренним желанием углублять их. Уверен, что благодаря совместным усилиям наше взаимодействие продолжит развиваться на всех уровнях, охватывая все новые сферы.

От имени народа Армении и от себя лично хочу выразить благодарность за помощь и поддержку, оказанную Армении в эти тяжелые дни. Я уверен, что мы вместе преодолеем этот беспрецедентный кризис, вызванный эпидемией коронавируса. Желаю вам крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Соединенных Штатов - благоденствия и дальнейшего прогресса>.