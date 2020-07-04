Суббота, 4 Июля 2020 09:49

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), совместно с компанией H2H, впервые в Армении запустили продукт, в рамках которого клиенты могут приобретать в рассрочку различные товары из российских интернет-магазинов.

Благодаря совместному сотрудничеству, клиенты могут приобретать в рассрочку электронику, бытовую технику, мебель, товары для дома, стройматериалы, автозапчасти и другие интересные товары из крупнейших интернет-магазинов России.



Со спектром товаров, которые можно приобрести, оформив кредит в рассрочку в Банке ВТБ (Армения), можно ознакомиться по ссылке:https://h2h.am/ru/shops.

Основныепреимуществадляклиентов:

• цены на сайте на могут быть дешевле на 30-50% (в некоторых случаях даже на 70%), чем в Армении, с учетом даже затрат на перевозку;

• компания H2H гарантирует, что все товары, приобретённые на сайте, сертифицированы и гарантированы;

• все покупки защищены законом РФ "О защите прав потребителей" и законом РА "О защите прав потребителей''.

Заявки на кредит заполняются непосредственно в офисе компании H2H по адресу г. Ереван, ул. Аргишти 13/7.В дальнейшем заполнение заявок будет возможно дистанционно.

Для приобретения товара в рассрочку необходимо:

• выбрать необходимый товар в интернет-магазине;

• подойти в офис компании H2H для оформления заявки и в течение 20-30 минут получить кредит для покупки выбранного товара.

Компания H2H организовывает покупку товара и доставку в РА.

Более подробную информацию о продукте можете получить на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/credits/installments/kreditovanie-v-rassrochku/ или позвонив в Контактный центр по номеру 8787.

