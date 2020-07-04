﻿
 Суббота, 4 Июля 2020 09:49

Банк втб (Aрмения) запустил новый продукт - приобретение товаров в рассрочку из российских интернет-магазинов

Банк втб (Aрмения) запустил новый продукт - приобретение товаров в рассрочку из российских интернет-магазинов

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), совместно с компанией H2H, впервые в Армении запустили продукт, в рамках которого клиенты могут приобретать в рассрочку различные товары из российских интернет-магазинов. 
Благодаря совместному сотрудничеству, клиенты могут приобретать в рассрочку электронику, бытовую технику, мебель, товары для дома, стройматериалы, автозапчасти и другие интересные товары из крупнейших интернет-магазинов России.


Со спектром товаров, которые можно приобрести, оформив кредит в рассрочку в Банке ВТБ (Армения), можно ознакомиться по ссылке:https://h2h.am/ru/shops.
Основныепреимуществадляклиентов:
•    цены на сайте на могут быть дешевле на 30-50% (в некоторых случаях даже на 70%), чем в Армении, с учетом даже затрат на перевозку; 
•    компания H2H гарантирует, что все товары, приобретённые на сайте, сертифицированы и гарантированы;
•    все покупки защищены законом РФ "О защите прав потребителей" и законом РА "О защите прав потребителей''.
Заявки на кредит заполняются непосредственно в офисе компании H2H по адресу г. Ереван, ул. Аргишти 13/7.В дальнейшем заполнение заявок будет возможно дистанционно.

Для приобретения товара в рассрочку необходимо:
•    выбрать необходимый товар в интернет-магазине;
•    подойти в офис компании H2H для оформления заявки и в течение 20-30 минут получить кредит для покупки выбранного товара.
Компания H2H организовывает покупку товара и доставку в РА.

Более подробную информацию о продукте можете получить на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/credits/installments/kreditovanie-v-rassrochku/ или позвонив в Контактный центр по номеру 8787.
 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Мнацаканян: Народ Арцаха заслужил свое право на свободную жизньМнацаканян: Народ Арцаха заслужил свое право на свободную жизнь
Власти Арцаха подтверждают решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий и восстановления территориальной целостности республикиВласти Арцаха подтверждают решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий и восстановления территориальной целостности республики
Никол Пашинян: Для правительства развитие ВС является приоритетом приоритетовНикол Пашинян: Для правительства развитие ВС является приоритетом приоритетов
Саркисян: Прочные партнерские отношения между Арменией и США всегда отличались взаимным довериемСаркисян: Прочные партнерские отношения между Арменией и США всегда отличались взаимным доверием
Никол Пашинян поздравил Дональда Трампа с Днем независимости СШАНикол Пашинян поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Поиск по дням

2013 , 2014