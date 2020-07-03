Пятница, 3 Июля 2020 20:36

АрмИнфо. В правительстве под председательством вице-премьера Мгера Григоряна состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по координации мероприятий, обеспечивающих применение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и документа о приоритетах партнерства Армения- ЕС. В заседании также приняли участие председатель Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе заседания члены межведомственной комиссии обсудили программу мероприятий в сферах юстиции и транспорта, крайний срок для которых установлен на 2020 год. С докладами выступили заместитель министра юстиции Кристинне Григорян и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян.

Вице-премьер-министр, отметив, что дорожная карта Соглашения - это документ, имеющий ключевое значение для реформ, поручил следить за установленными сроками и обеспечить эффективное и своевременное выполнение мероприятий.

В конце заседания была достигнута договоренность организовать еще одно обсуждение выполнения мероприятий, в частности, в сфере окружающей среды, крайний срок для которых установлен на 2020 год.