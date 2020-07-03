АрмИнфо. 3 июля под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание Совета по антикоррупционной политике.
В ходе заседания была представлена Антикоррупционная стратегия РА и ее реализации за 2019 год и первый квартал 2020 года. Так, в 2019 г. комиссия установила регуляции проверки добропорядочности кандидатов в судьи, судей КС, кандидатов в члены КС, лиц, подлежащих назначению на государственные должности, а также других установленных законом лиц, была сформирована соответствующая законодательная база, в настоящее время осуществляется процесс ее применения. Уже завершен этап выборов кандидатов в прокуроры, которые со следующей недели пройдут переподготовку в Академии юстиции, и соответствующее подразделение Генпрокуратуры с сентября этого года уже будет действовать.
В плане криминализации коррупции был осуществлен предусмотр механизмов уголовной ответственности юридических лиц в проектах новых кодексов уголовного и уголовного судопроизводства. Проект закона о Антикоррупционном комитете на следующей неделе будет представлен в Аппарат премьер-министра, а закон о антикоррупционных судах обсуждается с заинтересованными международными организациями, после чего будет представлен на общественное обсуждение.
Премьер-министр поинтересовался процессом изучения добропорядочности в рамках внедрения механизмов конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение. В июне на основе методологии добропорядочности комиссия провела проверку добропорядочности прокуроров, осуществляющих функции по взысканию имущества незаконного происхождения, и лиц, включенных в списки кандидатур заместителя генерального прокурора РА, координирующего эту сферу, и представила заключение относительно добропорядочности 26 кандидатов, 2 из которых были отрицательными, 11 - с положительными оговорками, а 13 - положительными. По словам руководителей заинтересованных структур, процесс прошел эффективно, одновременно продолжается работа по его улучшению.
Премьер-министр подчеркнул, что антикоррупционное направление отражает политическую волю правительства, и для полноценного осуществления предусмотренных мероприятий будут предоставлены все необходимые средства.
Министр юстиции Рустам Бадасян представил подробности о законодательном пакете по усовершенствованию системы декларирования имущества, доходов, внедрению системы декларации о расходах. В частности, предлагается внедрить институт декларирования расходов, установить подлежащее декларированию имущество, фактически владеемое декларантом, сформировать механизм контроля коррупционных рисков после прекращения должностных обязанностей должностного лицадекларанта, снизить денежный порог драгоценного имущества, расширить круг декларантов.
В ходе обмена мнениями предлагаемые регулирования члены совета представили свои наблюдения по видам расходов, лимитам, денежному порогу дорогостоящего имущества и другим вопросам. Премьер-министр отметил, что внедрение действенной системы декларирования является одним из важных инструментов обеспечения прозрачности и подотчетности, и необходимо последовательно идти вперед этим путем.
На заседании были также представлены предложения относительно реформ общественного управления, антикоррупционных механизмов инвестиционной политики и других тем.