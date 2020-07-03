Пятница, 3 Июля 2020 18:30

АрмИнфо. 3 июля под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание Совета по антикоррупционной политике.

В ходе заседания была представлена Антикоррупционная стратегия РА и ее реализации за 2019 год и первый квартал 2020 года. Так, в 2019 г. комиссия установила регуляции проверки добропорядочности кандидатов в судьи, судей КС, кандидатов в члены КС, лиц, подлежащих назначению на государственные должности, а также других установленных законом лиц, была сформирована соответствующая законодательная база, в настоящее время осуществляется процесс ее применения. Уже завершен этап выборов кандидатов в прокуроры, которые со следующей недели пройдут переподготовку в Академии юстиции, и соответствующее подразделение Генпрокуратуры с сентября этого года уже будет действовать.

В плане криминализации коррупции был осуществлен предусмотр механизмов уголовной ответственности юридических лиц в проектах новых кодексов уголовного и уголовного судопроизводства. Проект закона о Антикоррупционном комитете на следующей неделе будет представлен в Аппарат премьер-министра, а закон о антикоррупционных судах обсуждается с заинтересованными международными организациями, после чего будет представлен на общественное обсуждение.

Премьер-министр поинтересовался процессом изучения добропорядочности в рамках внедрения механизмов конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение. В июне на основе методологии добропорядочности комиссия провела проверку добропорядочности прокуроров, осуществляющих функции по взысканию имущества незаконного происхождения, и лиц, включенных в списки кандидатур заместителя генерального прокурора РА, координирующего эту сферу, и представила заключение относительно добропорядочности 26 кандидатов, 2 из которых были отрицательными, 11 - с положительными оговорками, а 13 - положительными. По словам руководителей заинтересованных структур, процесс прошел эффективно, одновременно продолжается работа по его улучшению.

Премьер-министр подчеркнул, что антикоррупционное направление отражает политическую волю правительства, и для полноценного осуществления предусмотренных мероприятий будут предоставлены все необходимые средства.

Министр юстиции Рустам Бадасян представил подробности о законодательном пакете по усовершенствованию системы декларирования имущества, доходов, внедрению системы декларации о расходах. В частности, предлагается внедрить институт декларирования расходов, установить подлежащее декларированию имущество, фактически владеемое декларантом, сформировать механизм контроля коррупционных рисков после прекращения должностных обязанностей должностного лица­декларанта, снизить денежный порог драгоценного имущества, расширить круг декларантов.

В ходе обмена мнениями предлагаемые регулирования члены совета представили свои наблюдения по видам расходов, лимитам, денежному порогу дорогостоящего имущества и другим вопросам. Премьер-министр отметил, что внедрение действенной системы декларирования является одним из важных инструментов обеспечения прозрачности и подотчетности, и необходимо последовательно идти вперед этим путем.

На заседании были также представлены предложения относительно реформ общественного управления, антикоррупционных механизмов инвестиционной политики и других тем.