Пятница, 3 Июля 2020 18:01

АрмИнфо. Полиция Армении распространила заявление, в котором пояснила инцидент, произошедший сегодня у здания Конституционного суда с Грантом Назаряном. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отметим, что сегодня Грант Назарян не был пропущен в здание Конституционного суда Армении.

В заявлении полиции, в частности, отмечается, что согласно изменениям, внесенным в Конституцию Армении, принятых парламентом 22 июня, которые вступили в силу 26 июня полномочия судей КС, которые пробыли на своем посту более 12 лет, прекращаются.

<Исходя из сути данных изменений, следует, что если судья или член КС провел на своем посту 12 лет, его полномочия в качестве судьи или члена Конституционного суда считаются прекращенными. Анализ данной нормы позволяет нам считать, что на сегодняшний день уже экс - судьи КС не имеют права входить в здание Конституционного суда. Вопросы, связанные с пропускным режимом в здании КС, регулируются 3-м приложением регламента КС>, - подчеркивается в заявлении полиции. Отметим, что согласно внесенным в Конституцию поправкам полномочия трех судей КС - Гранта Назаряна, Феликса Тохяна и Альвины Гюлумян. С 26 июня прекращены также полномочия Грайра Товмасяна в качестве председателя КС.