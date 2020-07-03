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 Пятница, 3 Июля 2020 17:24
Марианна Мкртчян

Президент Армении и посол США убеждены: Любые инвестиции должны быть защищены не только законом, но и наличием благоприятной и привлекательной среды

Президент Армении и посол США убеждены: Любые инвестиции должны быть защищены не только законом, но и наличием благоприятной и привлекательной среды

АрмИнфо.  В преддверии Дня независимости Соединенных штатов Америки президент Армении Армен Саркисян принял посла США в РА Линн Трейси, поздравив дипломата и в ее лице весь народ Штатов с национальным праздником.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы РА, Саркисян выразил благодарность правительству Соединенных штатов за постоянную поддержку Армении, и особенно за поддержку в этот сложный период обусловленный эпидемией коронавируса, отметив, что настоящая дружба проявляется в сложные времена.

В свою очередь Трейси констатировал, что США продолжают помогать Армении по таким вопросам как развитие демократии, борьба с коррупцией, реформы в различных областях и создание привлекательной деловой среды для инвесторов.

По просьбе посла, президент Армении коснулся поправок в Конституцию

и вопросов, связанных с Конституционными реформами. В этом контексте, говоря о комиссии по конституционным реформам, Саркисян указал на важность публичных обсуждений и участия насколько возможно широких слоев общества в процессе разработки Основного закона страны.

Собеседник говорили и об инвестициях. Оно сошлись во мнении, что любые инвестиции должны быть защищены не только законом, но и наличием благоприятной и привлекательной среды, указав важность совместных усилий и деятельности в этом направлении.

Посол США коснулся американских программ, направленных на экономическое развитие Армении и возможностей инвестиций.  Саркисян отметил, что пандемия COVID-19 и ее влияние на экономику требуют быстрого реагирования и гибких механизмов стимулирования инвестиций. С этой точки зрения он посчитал важным инструментом  создание Рабочей группы по быстрому реагированию инвесторов, отметив, что эти и ряд других предложений были включены в доклад "Стратегия поощрения инвестиций в условиях кризиса и после него", подготовленный администрацией президента РА и Конференцией ООН по развитию и инвестициям.

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