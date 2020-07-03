Пятница, 3 Июля 2020 16:51

АрмИнфо. США предоставят Армении $1 млн. на борьбу с коррупцией.

Согласно сообщению USAID- Армения, поступившем в АрмИнфо, в конце июня был дан старт трехмесячной программе "Техническое содействие счетной палате РА". Отмечается, что правительство Соединенных Штатов посредством Агентство США по международному развитию (USAID) подписало межведомственное соглашение с главным бюджетно-контрольным управлением США (GAO) о предоставлении Счетной палате РА технической помощи, консультаций и тренингов в соответствии с международными критериями.

Так же сообщатся, что до пандемии коронавируса генеральный контролер США и глава GAO Джин Додаро и главный финансовый директор USAID Реджинальд В. Митчелл планировали посетить Армению, однако вынуждены были отложить этот визит, и старт проекта был дан посредством видеоконференции. В мероприятии также приняли участие глава Счетной палаты Армении Левон Йолян, посол США в РА Линн Трейси и директор миссии USAID в Армении Дебора Гризер.

Джин Додаро отметил, то в США рассчитывают на успешное партнерство со Счетной палатой Армении для решения ключевых вопросов и улучшения

институциональной политики и других важных процедур.

В свою очередь посол США в РА отметила, что Счетная палата играет ключевую роль в укреплении подотчетности, прозрачности и этики государственных учреждений. "Эта новая программа является частью общей поддержки правительством США реформам армянского правительства и усилиям, направленным на борьбу с коррупцией. Проект будет реализован GAO, которая считается "золотым стандартом" аудита ", - сказала Трейси.