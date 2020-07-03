﻿
 Пятница, 3 Июля 2020 16:22
Марианна Мкртчян

Известны даты новых рейсов в Россию, Беларусь и Армению

Известны даты новых рейсов в Россию, Беларусь и Армению

АрмИнфо. Известны даты новых рейсов в Россию, Беларусь и Армению.

Так, согласно информации портала <Госуслуги>, в соответствии с предварительным графиком вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию:

07.07.2020 планируется вылет рейса Ереван - Жуковский. До рейса будут допущены только жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области

Более того на 6 июля запланирован рейс из Еревана в Краснодар. До рейса будут допущены только жители Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея; Воронежской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Астраханской области, Волгоградской области, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Севастополя

Кроме того, на 9 июля 17:25 (по местному времени) запланирован вылет рейса SBI3206 Ереван - Москва. Им могут воспользоваться жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1.  Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

Меж тем, согласно сообщению Комитета гражданской авиации РА, 4 июля авиакомпания Red Wings выполнит два рейса по маршрутам Москва- Ереван и Санкт-Петербург-Ереван, время прибытия 01:40 по местному времени и 19:30 соответственно. Еще один рейс из Москвы в Ереван вышеуказанная авиакомпания выполнит 6 июля - время прибытия 21:40.

Кроме того, авиакомпания Belavia 4, 5 и 6 июля выполнит рейсы по маршруту Минск- Ереван-Минск.

Сообщаются, что вышеуказанными рейсами смогут воспользоваться граждане Армении, а также иностранные граждане имеющие право въезда на территорию РА, и по прибытию будут обязаны протий обязательную двухнедельную самоизоляцию.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Состоялось заседание межведомственной комиссии по координации мероприятий по применению Соглашения о партнерстве Армения-ЕССостоялось заседание межведомственной комиссии по координации мероприятий по применению Соглашения о партнерстве Армения-ЕС
В правительстве состоялось заседание Совета по антикоррупционной политикеВ правительстве состоялось заседание Совета по антикоррупционной политике
Арарат Мирзоян и Валентина Матвиенко обсудили ситуацию с пандемией коронавирусаАрарат Мирзоян и Валентина Матвиенко обсудили ситуацию с пандемией коронавируса
Наталья Вутова посетила Генеральную прокуратуру РАНаталья Вутова посетила Генеральную прокуратуру РА
Глава ПА обратился к членам Конгресса в связи с вопросом по предоставлению внешней помощи АрцахуГлава ПА обратился к членам Конгресса в связи с вопросом по предоставлению внешней помощи Арцаху
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Поиск по дням

2013 , 2014