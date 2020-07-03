Пятница, 3 Июля 2020 16:22

АрмИнфо. Известны даты новых рейсов в Россию, Беларусь и Армению.

Так, согласно информации портала <Госуслуги>, в соответствии с предварительным графиком вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию:

07.07.2020 планируется вылет рейса Ереван - Жуковский. До рейса будут допущены только жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области

Более того на 6 июля запланирован рейс из Еревана в Краснодар. До рейса будут допущены только жители Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея; Воронежской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Астраханской области, Волгоградской области, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Севастополя

Кроме того, на 9 июля 17:25 (по местному времени) запланирован вылет рейса SBI3206 Ереван - Москва. Им могут воспользоваться жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

Меж тем, согласно сообщению Комитета гражданской авиации РА, 4 июля авиакомпания Red Wings выполнит два рейса по маршрутам Москва- Ереван и Санкт-Петербург-Ереван, время прибытия 01:40 по местному времени и 19:30 соответственно. Еще один рейс из Москвы в Ереван вышеуказанная авиакомпания выполнит 6 июля - время прибытия 21:40.

Кроме того, авиакомпания Belavia 4, 5 и 6 июля выполнит рейсы по маршруту Минск- Ереван-Минск.

Сообщаются, что вышеуказанными рейсами смогут воспользоваться граждане Армении, а также иностранные граждане имеющие право въезда на территорию РА, и по прибытию будут обязаны протий обязательную двухнедельную самоизоляцию.