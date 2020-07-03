Пятница, 3 Июля 2020 15:38

АрмИнфо.Глава Минздрава РА Арсен Торосян выразил готовность ответить на вопросы следственной комиссии по изучению эффективности мероприятий правительства в борьбе с коронавирусом. Напомним, что комиссия была сформирована по инициативе оппозиционных фракций, и ее состав будет обсужден на первом очередном заседании парламента в сентябре.

<Мы готовы, и я лично готов ответить на все вопросы. По моей оценке, Армения со своими имеющимися ресурсами довольно хорошо боролась с этим общемировым вызовом>, - заявил Торосян 3 июля журналистам, добавив также, что он не собирается подавать в отставку.

По последним данным, в Армении было в целом подтверждено 27320 случаев коронавируса, выздоровели 15484 человек, число летальных случаев составило 469. На данный момент фактическое лечение получают 11211 пациентов.