Пятница, 3 Июля 2020 15:15

АрмИнфо. Итальянские врачи, оказывающие в эти дни профессиональную поддержку армянским коллегам в МЦ <Сурб Григор Лусаворич>, подарили реанимационному отделению медцентра уникальный аппарат ИВЛ.

Данный аппарат широко применялся в Италии для лечения COVID-19 и, в отличие от других аппаратов искусственной вентиляции легких, позволяет пациенту сидеть и даже пить воду.

Группа медицинских работников из Италии прибыла в Армению в конце июня в рамках международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Гуманитарная миссия состоит из 11 человек. Группа прибыла из региона Италии с наибольшим числом зараженных коронавирусом, а ее члены имеют большой опыт работы с пациентами. Миссия будет действовать в Армении в течение трех недель. Ранее для помощи в борьбе с распространением коронавируса в Армении прибыла группа врачей из России, Франции и Литвы.