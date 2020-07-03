Пятница, 3 Июля 2020 15:05

АрмИнфо. В Армении ситуация с коронавирусом не взрывоопасная. Об этом 3 июля сообщил журналистам глава Минздрава РА Арсен Торосян.

Министр отметил, что все больные коронавирусом в республике получают соответствующую медпомощь, что не имело место во многих развитых странах. В этом контексте он положительно оценил усилия Правительства РА по борьбе с COVID-19. <Как минимум, взрывоопасной ситуации с коронавирусом нет. По всем прогнозам мы сейчас должны были иметь свыше 30 тыс. случаев COVID-19, однако их число сегодня составляет порядка 27 тыс.>, - подчеркнул он, добавив, что, по данным на утро 3 июля, в госпитализации из дома нуждались всего двое граждан с подтвержденным коронавирусом, в то время как накануне - 20. Между тем Торосян признал, что из-за эпидемии на систему здравоохранения легла тройная нагрузка.

В общей сложности, в республике было подтверждено 27320 случаев коронавируса, выздоровели 15484 человек, скончались 469. На данный момент фактическое лечение получают 11211 пациентов.