Пятница, 3 Июля 2020 14:42

АрмИнфо. Представленная мною в суде информация может изменить ход дела о взяточничестве. Об этом 3 июля сообщил журналистам глава Минздрава РА Арсен Торосян, вызванный в суд по делу бывшего замминистра Арсена Давтяна и директора ЗАО <Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии> Размика Абрамяна.

Торосян пояснил, что выступал в суде в качестве свидетеля, и довольно продолжительное время отвечал на вопросы сторон. <Думаю, что мои ответы помогли выявить новые обстоятельства дела, и суд решит, что делать с этой информацией>, - отметил он. Министр рассказал, что он в суде представил некоторые процессы, которые предворяли данное дело, и они могут изменить ход дела.

Так, по его словам, ранее он неоднократно осуждал возможность коррупционных отношений между сотрудниками Минздрава и представителями медцентров. <Я ранее проводил встречи с директорами медицинских центров, на которых призывал их забыть о возможно раньше применяемой и укоренившейся практике, и советовал им с различными предложениями держаться подальше от сотрудников МЗ. Опосредованно, такая встреча проводилась и с Размиком Абрамяном, о чем я сообщил суду>, - проинформировал министр.

Напомним, что Арсен Давтян был освобожден с должности замминистра после того, как ему было выдвинуто обвинение в получении взятки за содействие в распределении госзаказов. Он был задержан СНБ в апреле 2019 года после получения от Абрамяна суммы в размере $3 тыс. Добавим, что Абрамян проходит в качестве обвиняемого и по другому уголовному делу, касающемуся незаконного усыновления детей.