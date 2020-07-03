Пятница, 3 Июля 2020 14:25

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю Дня независимости страны.

Как передает пресс-служба правительства РА, в послании, в частности, говорится: "Уважаемый Александр Григорьевич! Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Республики Беларусь с главным государственным праздником - Днем независимости. Желаю Вам успехов и новых достижений в деле экономического, социального и научно-технического развития страны и повышения ее авторитета на мировой арене. Символично, что сегодня Беларусь празднует день освобождения страны от фашизма. Дружба народов наших стран, еще более закаленная в годы Великой Отечественной войны, обязывает нас продолжать заложенные традиции и расширять взаимовыгодное партнерство. Уверен, что и в дальнейшем благодаря слаженным действиям Еревана и Минска армяно-белорусское межгосударственное сотрудничество поднимется на качественно новый уровень. Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, доброго здоровья и успехов во всех начинаниях, а дружественному народу Республики Беларусь - мира, стабильности и процветания".