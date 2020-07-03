Пятница, 3 Июля 2020 14:24

АрмИнфо.На территории Армении 3 и с 6 по 7 июля ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

А вот 4 - 5 июля, сСогласно источнику, после полудня в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. В отдельных частях также возможен град. Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Ереване с 3 по 7 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +33 градуса тепла.