Пятница, 3 Июля 2020 12:53

АрмИнфо. Председатель Совета управления Армянского государственного экономического университета Ваан Мовсисян высказался против проведения выборов ректора.

В заявлении в частности отмечается: <Около двух лет в АГЭУ наблюдается определенная напряженность. Не желая персонализировать виновных в возникновении проблем, следует отметить, что в указанный период в прессе и социальных медиа периодически появляются различные публикации, <разоблачения>, и так далее, которые невольно привлекают к себе внимание большой аудитории. Совет управления вуза и его председатель законодательно не имеют полномочий брать в свои руки управление создавшейся недопустимой ситуацией и инициировать действия по ее улучшению, тем более вмешиваться во внутреннюю жизнь вуза и отношения ректорат-министерство. Однако вызывает озабоченность то, что в этой атмосфере и ситуации АГЭУ идет на выборы нового ректора.

Решение сложившейся ситуации - изменение организационно-правовой ситуации в АГЭУ и, следовательно, формирование нового совета управления и проведение посредством него выборов ректора. К сожалению, политическое решение об избрании такого пути я или совет управления принять не могут>.

Напомним, что ранее уже бывший глава ВАК Смбат Гогян заявил о том, что в научной работе и.о. ректора АГЭУ Дианы Галоян есть явные факты плагиата. Он также указал на то, что ей оказывает покровительство замминистра образования, науки, культуры и спорта Гриша Тамразян. Стороны эти обвинения опровергли, а сама Галоян впоследствии заявила о своем намерении принять участие в предстоящих выборах ректора АГЭУ.