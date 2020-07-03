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 Пятница, 3 Июля 2020 12:09
Марианна Мкртчян

Армения занимает 75 строчку в отчете Устойчивого развития государств 2020

Армения занимает 75 строчку в отчете Устойчивого развития государств 2020

АрмИнфо. Армения заняла 75-ую строчку в Отчете об устойчивом развитии 2020 года (Sustainable development report 2020) с индексом 66.9.  Согласно опубликованному документу, в отчете оценивается приверженность 166 стран целям в области устойчивого развития (ЦУР).

Стоит заметить, что у Армении наихудшие результаты в реализации целей устойчивого развития среди региональных соседей. Так, согласно отчету соседний Азербайджан занял 54-е место с общим индексом 72,6. Грузия - 58-ую строчку  с индексом 71.9, Иран - 59-у и 71.8, Турция - 70-е место с индексом 70.3.

У партнеров Армении по Евразийскому экономическому союзу следующим образом обстоят дела: самые оптимистичные показатели у Беларуси 18-ая строчка с индексом 78.8, за ней следует Киргизия 52-ое место и индекс 73.0, затем Россия - 57-ая строчка с индексом 71.9, Казахстан - 65-е место и индекс 71.1.

Лучше всех дела обстоят в Швеции, Дании, Финляндии, Франции и Германии. Меж тем самая неутешительная картина складывается в Либерии, Сомали, Чаде, Южном Судане, Центральной Африканской Республике.

ЦУР считается ключевым направлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций в 2015 году. В соответствии с ключевым принципом "никого не оставлять позади" повестка предусматривает целостный подход к достижению устойчивого развития для всей планеты сейчас и в будущем.

17 целей устойчивого развития, направленных на преобразование мира к лучшему, включают ликвидацию бедности; ликвидацию голода; хорошее здоровье и благополучие; качество образования; гендерное равенство; чистую воду и санитарию; доступную и чистую энергию; достойную работу и экономический рост; индустриализацию, инновации и инфраструктуру; уменьшение неравенства; устойчивые города и населенные пункты; ответственное потребление и производство; борьбу с изменением климата; сохранение морских экосистем; сохранение экосистем суши; мир, правосудие и эффективные институты; партнерство в интересах устойчивого развития. 

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