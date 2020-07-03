Пятница, 3 Июля 2020 12:35

АрмИнфо. «В последнее время в Армении происходит искусственное обострение антироссийских настроений за счет активных усилий антиармянских и антиправительственных сил. Конечная цель - разрыв дружеских связей между нашими народами». Такое сообщение опубликовал на своей странице в Facebook, глава партии «Процветающая Армения», Гагик Царукян.

Как пример, Царукян отметил, что в сознание армянского общества внедряется тезис о необходимости пересмотра военного соглашения с Россией и вывода российской 102-й военной базы из Армении. Это как отметил лидер ППА, не только заветная мечта Турции и Азербайджана, которые постоянно угрожают стране войной, но и создает благодатную взрывоопасную почву для и без того хрупкого мира во всем регионе.

«Я хотел бы однозначно заявить, что я, как лидер крупнейшей оппозиционной политической силы в Армении, лидер партии «Процветающая Армения», как политик, как гражданин, сделаю все возможное, чтобы не допустить провокаций, направленных на формирование антироссийских настроений в нашей стране», - отмечает Царукян.

Он выразил убеждение, что для развития Армении и укрепления безопасности и независимости страны нужно углублять и укреплять отношения с Российской Федерацией на основе взаимного уважения и братских многовековых отношений, как на двусторонней основе, так и в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и других политических, экономических и военных взаимовыгодных для двух народов измерениях.

Напомним, что днями ранее в рамках репортажа о конституционной реформе в России Общественное телевидение Армении показало Алексея Навального, что вызвало негативную реакцию среди политических и общественных кругов России. В частности, Владимир Соловьев заявил: «Смотрите, как интересно, мы так любим Армению, дружественная нам страна, а посмотрите, кого показывают в дружественной нам Армении с комментариями о голосовании. В Армении показывают на Общественном телевидении в рамках репортажа про голосование о внесенным поправкам нациста Навального, который называл армян хачами, который ненавидит армян, ненавидит Армению, презирает ее».