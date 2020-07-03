Пятница, 3 Июля 2020 11:13

АрмИнфо. По данным на 11:00 3 июля, в Армении выявлено 662 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 448 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 27320 случаев коронавируса, выздоровели 15484 человек, скончались 469. За последние сутки болезнь унесла жизни 10-и человек в возрасте от 56-и до 83-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 3 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 156. На данный момент фактическое лечение получают 11211 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 118102 тестов на коронавирус.