Пятница, 3 Июля 2020 11:12

АрмИнфо. Федеральное управление здравоохранения (ФУЗ) Швейцарии включило Армению в список стран, представляющих риск в связи с коронавирусом. Как передает ТАСС, в списке также значатся Россия, США, Азербайджан, Беларусь и Молдова.

Согласно источнику, управление накануне опубликовало список 30 стран и территорий, которые представляют риск с точки зрения передачи коронавируса, и поэтому для всех прибывающих из них людей установлен 10-дневный карантин. Карантин обязателен и для возвращающихся на родину из этих государств швейцарцев. "Начиная с 6 июля 2020 года все лица из определенных регионов, пересекающие границу, должны быть помещены на 10-дневный карантин", - указывает управление здравоохранения. Помимо Армении, из стран СНГ в списке значатся Россия, Азербайджан, Белоруссия и Молдавия. В него вошли также США, Бразилия, Израиль и Саудовская Аравия. Из стран зоны Шенгена в списке присутствует только Швеция. Как пояснили в ФУЗ, список будет "регулярно актуализироваться".

Публикация ФУЗ списка государств, представляющих риск, стала реакцией швейцарских властей на начавшиеся на прошлой неделе резкий рост заболеваемости в Швейцарии. Примерно с 30 новых случаев заболевания ежедневно в течение июня она выросла сейчас примерно до 100. Хотя это существенно меньше, чем в начале апреля, когда каждый день приходили сообщения более чем о тысяче новых заболевших, тем не менее, правительство ввело ряд ответных мер. В частности, в среду было принято решение об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте. В общей сложности в Армении по положению на 2 июля число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 26658, вылечились 15036 больных. Было зарегистрировано 459 случаев летального исхода от коронавируса, из которых 6 - за последние сутки. Еще 159 случаев смерти приходятся на случаи, когда больные с диагностированным коронавирусом скончались от других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 11010 пациентов.