Пятница, 3 Июля 2020 11:03

АрмИнфо. Рейс № NGT930 Ереван - Москва запланированный на 03 июля перенесен на неопределённое время. Об этом сообщает посольство России в Армении.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что о новой дате и времени вылета будет сообщено дополнительно. Этот рейс был предназначен для жителей Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области, Мурманской области.

Меж тем, сегодня вечером состоится рейс из Москвы в Ереван. Согласно сообщению посольство Армении в России рейс совершит авиакомпания <Armenia> в 20:30 из аэропорта <Внуково>. Билеты в свободной продаже. Желающие могут приобрести их 3 июля, начиная с 13:00 из кассы N24/2 в аэропорту <Внуково>. Стоимость билета 13 200 рублей. Багаж 25 кг, ручная кладь 8 кг.