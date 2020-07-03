Пятница, 3 Июля 2020 11:02

АрмИнфо. 2 июля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Армении, передает "Белновости" со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

Согласно источнику, Армен Саркисян поздравил белорусского коллегу с предстоящим Днем Независимости. Кроме того, главы двух государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и реализацию совместных проектов. Также была затронута тема пандемии коронавируса. В этой связи Армен Саркисян положительно оценил белорусский опыт противостояния COVID-19, отметив, что республика достойно справляется с вызовами. Согласно разговору, обнародованному пресс-службой, сама Армения еще не вышла на пик заболеваемости.

Помимо этого Президент Армении выразил благодарность Беларуси за эффективное сотрудничество с Парком высоких технологий. По словам армянского лидера, в этой сфере его страна приобрела полезный опыт.

Главы двух государств обсудили и ряд политических вопросов, включая избирательную кампанию в Беларуси, а также "неспокойную ситуацию в Армении". Армен Саркисян поблагодарил собеседника и за то, что в Беларуси принято решение выделить участок для возведения армянской церкви.