АрмИнфо. Армянские студенты получат возможность привлекать студенческие кредиты на более благоприятных условиях. Правительство страны на заседании 2 июля одобрило соответствующий проект решения.
Как отмечается в справке - обосновании, речь, в первую очередь, о расширении перечня гарантов студента - заемщика. Для предоставления студенческого кредита, помимо гарантии родителя или опекуна, возможны гарантии и других лиц. В результате инициативы студенты, которые обучаются более 4 лет, получат возможность в течение обучения получить свыше 4 кредита, сумма каждого из которых не должна превышать 800 тысяч драмов. Данная мера предпринята в связи с повышением вузами размера платы за обучение.