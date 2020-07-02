Четверг, 2 Июля 2020 17:00

АрмИнфо. Встреча премьер-министров стран ЕАЭС ожидается 17 июля, ясности по формату проведения пока нет, заявил в онлайн- интервью журналистам посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Мы ожидаем, что 17 июля состоится встреча премьер-министров стран ЕАЭС - Евразийского экономического союза. В каком бы формате она ни пришла, она будет, безусловно, шагом по укреплению экономического интеграционного объединения", - заявил Мезенцев, слова которого цитирует агентство экономической информации <Прайм>.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.