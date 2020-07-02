Четверг, 2 Июля 2020 16:08

АрмИнфо. Судебное заседание по делу третьего президента Армении Сержа Саргсян и других было отложено. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Следующее заседание состоится 6 августа. В ходе заседания адвокаты проходящих по данному делу Сержа Саргсяна, экс-министра сельского хозяйства Серго Карапетяна, владельца компании "Флеш" Барсега Бегларяна, а также Самвела Галстяна и Геворка Арутюняна заявили, что их подзащитные находятся в группе риска в связи с эпидемией коронавируса в Армении.

В свою очередь судья Ваге Мисакян выразил свое недовольство тем, что судебный процесс постоянно затягивается. Он подчеркнул, что, во-первых, размеры зала позволяют проводить заседание с соблюдением социальной дистанции, во-вторых, зал заседаний периодически дезинфицируется. Также Мисакян отметил, что на период ЧП деятельность суда законодательно не ограничена.

В итоге судья согласился перенести заседания, однако, предупредил адвокатов, что если участники судебного процесса не является на следующее заседания, причина их отсутствия будет считаться неуважительной.

Отметим, что третий президент Армении Серж Саргсян обвиняется в содействии хищению крупной суммы из бюджета.