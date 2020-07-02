Четверг, 2 Июля 2020 16:07

АрмИнфо. Гражданин, давший показания против Гагика Царукяна во время очной ставки отказался от своих показаний. Об этом 2 июля заявил адвокат главы партии <Процветающая Армения>, олигарха Гагика Царукяна Ерем Саркисян.

Он отметил, что речь идет о деле, связанном с предвыборными взятками 2017 года. <Вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что фактических доказательств для привлечения Царукяна в качестве обвиняемого нет. В решении суда также отмечается, что фактических данных свидетельствующих о вине Царукяна нет. Следовательно, откуда доказательства о том, что он поручал кому-то подкупать избирателей. Подобных данных у обвинения нет>, - подчеркнул Саркисян.

Также адвокат подчеркнул, что и показаний против Царукяна больше нет. А ведь именно показания данного гражданина были положены в основу обвинения.

Отметим, что заседания суда по делу главы ППА Гагика Царукяна было отложено на 7 июля. Царукян обвиняется по 3 уголовным делам. Так, согласно следствию, руководство и остальные члены партии <Процветающая Армения> в соответствии с четко разработанными схемами раздавали сотни миллионов драмов предвыборных взяток в 2017 году, причем это делалось под предлогом благотворительности. По другому делу компании Царукяна причастны к организации незаконной деятельности казино, в результате чего государству нанесен ущерб в 60 миллионов долларов. Еще одно уголовное дело касается компании, связанной с Царукяном, которая незаконно присвоила земельные участки, и государству был нанесен ущерб в 342 миллиона драмов (порядка 685 тысяч долларов). Сам политик считает, что в отношении него осуществляется уголовное преследование.