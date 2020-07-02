Четверг, 2 Июля 2020 15:54

АрмИнфо.«В год 175- летнего юбилея нашего великого поэта и мыслителя Абая мы запускаем названный его именем республиканский телеканал, призванный продвигать и популяризировать достижения казахстанской культуры.

Символично, что все это происходит в очень непростое для нашей страны и всего мира время. Культура всегда и во все времена помимо своей цивилизационной роли выполняла важнейшую миссию, она давала силы и надежны народам в самые сложные моменты истории. Приобщение к ней - это не только способ обогатить духовную жизнь нации, а важнейшая социальная миссия государства, в котором помимо материальной поддержки граждан, оно стремится помочь им морально выстоять в сложных обстоятельствах. Это то, что отличает цивилизованное государство, и этими вопросами все уже занимаются, правительства всех ведущих стран мира», - сказал в своем приветственном слове первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что обладая неисчерпаемым источником материала при современной и качественной подаче, телеканал «Абай ТВ» завоюет многочисленную аудиторию и обретет своего зрителя, став одним из узнаваемых брендов нашей страны.

В церемонии открытия приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, министр культур и спорта РК Актоты Раимкулова, депутаты Парламента, известные общественные и культурные деятели.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Казахстане планируется открытие двух новых телеканалов - «Абай ТВ» и «Аль-Фараби»

Телеканал «Абай ТВ» призван стать новым нишевым каналом, посвященным богатству и наследию отечественной культуры.