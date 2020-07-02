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 Четверг, 2 Июля 2020 15:46

Туркменистан избран вице-председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи OOH

Туркменистан избран вице-председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи OOH

АрмИнфо.Туркменистан избран заместителем председателя предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Об этом 29 июня 2020 года сообщило Постоянное представительство Туркменистана при ООН.

Важно отметить, что наша страна уже в шестой раз избирается вице-председателем сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ранее в этом качестве Туркменистан принимал участие в работе 58-й, 62-й, 64-й, 68-й и 71-й сессий.

Очередное делегирование этой почётной миссии служит ярким свидетельством высокого международного авторитета Туркменистана, конструктивности проводимого главой государства внешнеполитического курса, основанного на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и широкого международного сотрудничества, отвечающего общим интересам.

Тесное партнерство Туркменистана с ООН получило новый импульс, прежде всего в контексте реализации важных международных инициатив Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Как подчёркивает глава государства, Туркменистан не ограничивается лишь внесением важных инициатив, направленных на наращивание широкого международного партнёрства, но предпринимает меры по их практической реализации.

В числе приоритетных задач как нейтрального государства Туркменистан видит в утверждении культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий. 12 сентября минувшего года Генеральная Ассамблея ООН единогласно и при соавторстве 73 государств-членов приняла инициированную главой Туркменистана Резолюцию об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.

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