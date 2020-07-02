Четверг, 2 Июля 2020 14:24

АрмИнфо. Грузинская сторона согласовала проезд по своей территории на автобусах очередной группы граждан России, возвращающихся домой из Армении. Согласно сообщению посольства России в Армении, ведется проработка аспектов этого организованного возвращения.

<По договоренности с посольством ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> готова взять на себя расходы по оплате комфортабельных автобусов туристического класса (с кондиционерами и туалетами), что существенно облегчит проезд через территорию сопредельного государства, так как не потребуется делать технических остановок. Списки будут формироваться на основании предоставленных Вами ранее данных, по итогам с отъезжающими свяжутся сотрудники консульского отдела посольства. Будет обеспечена необходимая санитарная обработка транспортных средств>, - говорится в заявлении посольства.