Четверг, 2 Июля 2020 13:27

АрмИнфо. Следственный комитет Армении в ходе следственных действий выявил нарушения, осуществленные главой общины Паравакар Тавушской области.

Согласно данным следствия, глава общины Паравакар, решил оценить принадлежавшую общине недвижимость, кадастровая стоимость которой составляла 10.358.821 драмов. В 2015 году согласно заключению одной из компаний по оценке имущества рыночная стоимость данного имущества составила 8.720.000 драмов.

В 2017 году глава общины вопреки интересам общины выставил данную недвижимость на продажу путем аукциона. Изначальная цена лота составляла 1.150.000 драмов, то есть, цена была значительно дешевле рыночной цены. В ходе аукциона победил брат главы общины Паравакар, который в 2017 году приобрел недвижимость всего за 1.265.000 драмов. В результате интересам общины был нанесен существенный ущерб.

На основании полученных доказательств главе общины Паравакар предъявлено обвинение по 308 (Злоупотребление должностными полномочиями - Ред. ) статье УК РА. В качестве меры пресечения в отношении последнего избрана подписка о невыезде.