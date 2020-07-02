Четверг, 2 Июля 2020 13:10

АрмИнфо. Казахстан станет поставщиком нефтепродуктов в Армению. Правительство РА на заседании 2 июля одобрило к подписанию армяно-казахстанское соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере нефтепродуктов.

По словам министра территориального управления и инвестиций РА Сурена Папикяна, поставки казахстанских нефтепродуктов будут осуществляться в рамках утвержденных объемов и видов. При этом, данная продукция

будет освобождена от таможенных выплат. До 1 декабря каждого года будет составляться индикативный баланс на следующий год, по

которому ежегодно будут утверждаться протоколы, в которых будут представлены объемы и виды нефтепродуктов.

В свою очередь, вице-премьер Тигран Авинян отметил, что соглашение разрабатывалось достаточно длительный период времени - порядка 1,5 лет. Поставки казахстанских нефтепродуктов дадут возможность повысить конкуренцию на внутреннем рынке, положительно скажется на экономике страны.

Отметим, что в конце прошлого года вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов отмечал, что идет активная работа по подписанию соглашения с Арменией. <Армянская сторона все наши предложения по тексту соглашения приняла. Мы после того, как все с ними согласовали, отправили соглашение на внутригосударственные процедуры. Есть несколько нестыковок между согласующими министерствами. В частности, МФ РК и Министерством торговли и интеграции. Разные видения по отдельным формулировкам>, - рассказал вице-министр, добавив, что планируется снять вопросы, и тогда в январе следующего года Казахстан сможет стать экспортером нефти и нефтепродуктов в Армению.