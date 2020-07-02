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 Четверг, 2 Июля 2020 13:01
Карина Манукян

<Золотой абрикос> представил историю создания фильма об Арцахе <Если ветер стихнет>

<Золотой абрикос> представил историю создания фильма об Арцахе <Если ветер стихнет>

АрмИнфо.Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> представил историю создания фильма об Арцахе <Если ветер стихнет> (Si Le Vent Tombe).

В этом году <Если ветер стихнет> режиссера Норы Мартиросян был включен в программу Каннского кинофестиваля. Добавим, что этот престижный фестиваль был отменен из-за эпидемии коронавируса, однако в режиме онлайн был проведен его традиционный кинорынок.

<Если ветер стихнет> - это первый фильм в истории Независимой Армении, включенный в программу Канн. Сюжет построен вокруг истории о французском аудиторе аэропортов Алене, который приезжает в Арцах, чтобы изучить его новый аэропорт. В ходе бесед с его персоналом главный герой постепенно начинает открывать для себя Арцах. Роли в картине исполнили Грегор Колин, Нарине Григорян, Давид Акопян, Арман Навасардян.

<Золотой абрикос> решил представить подробности создания фильма, проведя онлайн-встречу с режиссером Норой Мартиросян. Она призналась, что решила рассказать миру об Арцахе еще 11 лет назад, когда его посетила.  <Я хотела снять фильм, рассказывающий об Арцахе, но не документальное кино. Я хотела, чтобы фильм посредством художественного решения представил нынешнюю ситуацию в Арцахе>, - отметила Мартиросян.  Режиссер обращалась за финансированием во многие фонды, и за 9 лет написала 10-15 разных сценариев. Между тем именно окончательный вариант фильма в наибольшей мере отображает то, что она намеревалась рассказать изначально. <Я не пытаюсь через фильм сказать, кто прав, а кто неправ, я лишь пытаюсь представить факты. Я основываюсь на них, и не выражаю мнения. Мой фильм не смотрит в прошлое; в нем представлено настоящее и взгляд в будущее>, - рассказала она. Добавим, что фильм <Если ветер стихнет> был создан совместно Арменией, Бельгией и Францией.

МКФ <Золотой абрикос> традиционно проходит в июле, однако в этом году по причине коронавируса он был перенесен на ноябрь.

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