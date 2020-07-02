Четверг, 2 Июля 2020 12:50

АрмИнфо. В центральном офисе Республиканской партии Армении прошло очередное заседание исполнительного органа РПА под председательством главы партии, третьего президента РА Сержа Саргсяна.

Как сообщает исполнительный орган РПА, на заседании обсуждалась эпидемиологическая ситуация в Армении, которая, по мнению республиканцев перерастает в социально-экономический кризис.

Обсуждался также ряд внутриполитических событий. В результате последних конституционных изменений и <новой фазы диктатуры власти>, увеличились внутренние и внешние угрозы страны.

Исполнительный орган коснулся предстоящих программ партии, в том числе в области международного сотрудничества.

В случае отмены чрезвычайного положения были обозначены основные направления и приоритеты деятельности республиканцев>, был затронут вопрос о возможном сотрудничестве с другими общественными и политическими силами вокруг общеполитической повестки дня.