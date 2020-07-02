АрмИнфо. В Араратской области Армении произошло трехбалльное землетрясение.
Согласно сообщению МЧС РА, сейсмологические службы ведовства зафиксировали подземные толчки 2 июня в районе 06:11 часов по местному времени (02:11 часов по Гринвичу). Землетрясение произошло в 3 км на юго-восток от села Мармарашен Араратской области РА, очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда 2.6. Подземные толки в эпицентре составили 3 балла. Землетрясение силой 2-3 балла ощущалось в городе Арташат, а также в селах Двин, Мармарашен и Араксаван.