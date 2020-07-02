Четверг, 2 Июля 2020 12:41

АрмИнфо. Около 650 больных коронавирусом находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом 2 июля на правительственном заседании сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян, добавив, что 44 пациента подключены к аппарату ИВЛ.

По данным на 11:00 2 июля, в Армении выявлено 593 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 473 человека. В целом число подтвержденных случаев достигло 26658, излечились 15036 больных. Было зарегистрировано 459 случаев летального исхода от коронавируса, из которых 6 - за последние сутки. Еще 159 случаев смерти приходятся на случаи, когда больные с диагностированным коронавирусом скончались от других заболеваний. По словам Торосяна, на данный момент фактическое лечение получают 11010 пациентов. В общей сложности, было проведено 115 765 тестов на коронавирус, из них 2100 - за последние сутки.

Министр также проинформировал, что по положению на 09:00 сегодняшнего дня, в госпитализации в связи с COVID-19 нуждаются около 90 человек, из них 11 должны быть госпитализированы из дома, а около 80-и - переведены из других стационаров в выделенные под лечение коронавируса больницы.

Торосян отметил, что продолжаются мероприятия по усилению больничных мощностей для лечение пациентов с COVID-19. Так, сегодня он планирует посетить медцентры Спитака и Мартуни, где также осуществляются соответствующие работы. Говоря о профилактических мерах, он подчеркнул важность ношения масок, эффективность которых в деле снижения распространения вируса доказана.

Со своей стороны премьер-министр РА Никол Пашинян указал на то, что изменение рекомендаций населению касательно предпочтительного ношения масок заводского производства обусловлено рядом факторов. Так, в начале эпидемии наблюдался дефицит масок и их высокая стоимость (свыше 200 драмов за штуку), в связи с чем была необходимость обеспечить ими в первую очередь медперсонал. Между тем на сегодняшний день на рынке наблюдается профицит масок, и их стоимость снизилась до 60 драмов. Большинство граждан, как заметил премьер, предпочитают носить матерчатые маски, однако порой они бывают некачественными и практически похожи на сетку, а не на средство защиты. Между тем защитный коэффициент масок заводского производства значительно выше.