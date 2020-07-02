Четверг, 2 Июля 2020 12:33

АрмИнфо. В Армении стартовали Единые государственные экзамены. 2 июля абитуриантам предстоит сдать ЕГЭ по иностранным языкам.

В обшей сложности, в республике были сформированы 47 экзаменационных центров, из них 17 - в столице, 30 - в областях. 4 июля пройдут ЕГЭ по истории Армении, географии и химии, 6 июля - по математике, 8 июля -по армянскому языку и литературе, а также биологии и физике. По предварительным итогам первого этапа подачи заявок, было зарегистрировано порядка 14.5 тыс. абитуриентов.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией, в этом году абитурианты будут сдавать ЕГЭ только по одному предмету по своему выбору. Все экзаменационные центры прошли соответствующую дезинфекцию. Перед экзаменами у всех абитуриантов будет измеряться температура; они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, во время ЕГЭ будут соблюдены правила социальной дистанции. В экзаменационных центрах будет обеспечено присутствие медработников и представителей Минздрава РА.