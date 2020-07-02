Четверг, 2 Июля 2020 12:18

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян принял участие во встрече комиссара Европейского Союза (ЕС) по вопросам расширения и добрососедства Оливера Вархейли с министрами иностранных дел стран "Восточного партнерства" в формате видеоконференции.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в ходе виртуальной встречи министры обменялся мнениями по пяти долгосрочным целям повестки Восточного партнерства на 2020 год, коснулись работ по подготовке предстоящего в марте следующего года Брюсселе полноценного саммита ВП.

Глава МИД РА в ходе своего слова, коснувшись пяти долгосрочных целей ВП отметил, что все эти цели, а именно: стойкая, устойчивая и интегрированная экономика; подотчетные структуры; верховенство закона; безопасность; устойчивые, справедливые и инклюзивные общества; цифровая трансформация и экологическая устойчивость,- в основном совпадают с приоритетами правительства Армении и его мандатом. Он также добавил, что соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС в свою очередь также включает в себя вышеуказанные цели.

"В основу отношений Армении и ЕС заложено соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), и оно достаточно всеобъемлющее, включает в себя, в том числе и отраслевое сотрудничество, разделы по части свобод и справедливости, которые в свою очередь содержать вышеуказанные пять целее. Полагаю, что ВП было и остается важной площадкой для консолидации: усиления национальных усилий, программ и приоритетов. Поэтому обсуждения должны быть сосредоточены больше на раскрытии деталей, которые позволят нам укрепить наши национальные усилия по решению наших национальных приоритетов и наметить преимущества сотрудничества. Европейский союз продолжает оставаться очень важным партнером для Армении во всех сферах, которые обозначены в CEPA и в нашей программе реформ и развития", - сказал Мнацаканян.

С точки зрения наилучшего использования принципа дифференциации в контексте Восточного партнерства, армянский министр указал на важность сочетания инклюзивности с дифференциацией. При этой он выразил убеждение, что восприятие дифференциации в качестве чего-то разделяющего и дробящего, может быть опасным, более того фрагментация и сегрегация могут привести к краху Восточного партнерства, а затем и к концу. "Я думаю, что ни одна из сторон не захочет этого. Следовательно, дифференциация и инклюзивность не должны применяться в контексте фрагментации и разделения", - подытожил глава МИД РА.