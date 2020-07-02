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 Четверг, 2 Июля 2020 12:12
Марианна Мкртчян

Более 1300 граждан РФ, находящиеся в Армении, сделали свой выбор по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ

Более 1300 граждан РФ, находящиеся в Армении, сделали свой выбор по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ

АрмИнфо.  Проживающие и временно находящиеся на территории Армении граждане России приняли участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию Российской Федерации.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе российского дипломатического представительства, учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, накануне состоялось несколько раундов закрытого досрочного голосования.

Непосредственно 1 июля ровно в 8 утра по местному времени открылись шесть участков - по одному в Посольстве в Ереване и Генконсульстве в Гюмри, три - в расположении 102- ой России?скои? военнои? базы, и один - на авиабазе <Эребуни>.

На участке, развёрнутом на территории дипмиссии, были предприняты исчерпывающие меры с целью обеспечения эпидемиологической безопасности и минимизации угрозы заражения коронавирусной инфекцией, в том числе с учетом рекомендаций Комендатуры Республики Армения. Пункт голосования был организован на свежем воздухе.  Проводилась регулярная дезинфекция силами мобильной лаборатории Министерства обороны Российской Федерации. При входе на территорию Посольства был размещен пункт бесконтактного измерения температуры. Допуск избирателей был регламентирован для обеспечения социальной дистанции. Всем участникам голосования предоставлялись маски и перчатки, дезинфицирующие средства, а также одноразовые ручки. Было организовано постоянное дежурство бригады скорои? помощи.

Всего в голосовании о внесении поправок в Конституцию РФ на участковом избирательном участке №8026 приняли участие 1331 человек.

Заметим, что согласно предварительным данным ЦИК РФ после обработки 99,9% протоколов, около 77,93% избирателей, принявших участие в общероссийском голосовании, высказались за поправки к Конституции России.

По информации Центральной избирательной комиссии России, против поправок высказался 21,26% проголосовавших. Явка составила 65%. Наибольшую поддержку поправки в Конституцию России получили в Чечне, Дагестане и Тыве.  Так, после обработки 97,84% протоколов, стало известно, что в республике Тыва за поправки высказались 96,79% голосовавших. В Дагестане поддержали поправки 90,27% пришедших на голосование избирателей. В Чечне <за> поправки отдали свои голоса 97,49% избирателей.

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