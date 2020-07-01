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 Среда, 1 Июля 2020 20:45
Ани Мшецян

Пресс-секретарь Минздрава прояснила ситуацию, связанную с потерянным трупом женщины, скончавшейся от коронавируса

Пресс-секретарь Минздрава прояснила ситуацию, связанную с потерянным трупом женщины, скончавшейся от коронавируса

АрмИнфо. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Алина Никогосян прояснила ситуацию, связанную с потерянным трупом женщины, скончавшейся от коронавируса.

Отметим, что сегодня депутат Национального Собрания Армении Наира Зограбян сообщила, что к ней обратилась внучка женщины, которая скончалась от коронавируса.  По словам депутата, тело скончавшейся женщины было утеряно и семья не может найти его, чтобы захоронить.

На своей странице в соцсети Facebook Никогосян, в частности, написала: <Хочу сообщить, что еще до того, как депутат Национального Собрания Наира Зограбян подняла данный вопрос, Минздрав Армении был осведомлен о данной проблеме. Для выяснения всех обстоятельств по делу мы оповестили о происшествии также полицию.

Однако сейчас мы не можем разглашать подробности. В случае необходимости будет проведен анализ ДНК. Просьба воздержаться от домыслов. В случае необходимости будет предоставлена дополнительная информация>,- заключила Никогосян. 

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