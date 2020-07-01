Среда, 1 Июля 2020 20:07

АрмИнфо.30июня 2020 года состоялась очередная встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате «С5+1» посредством видеоконференцсвязи.

В заседании приняли участие Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки и министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, ТуркменистанаиРеспублики Узбекистан.

Участники рассмотреливзаимодействие по политико-дипломатической линии, обсудили ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества.Одной из основных тем обсуждения на данной встрече было урегулирование ситуации в Афганистане и разработка совместных механизмов по расширению сотрудничества в различных отраслях.

Выступая на министерской встрече, Министр иностранных дел Р.Мередов изложил позицию Туркменистана по афганской проблематике.Он подчеркнул, что туркменская сторона поддерживает сотрудничество в многосторонних форматах, нацеленных на укрепление политической и социально-экономической жизни в соседней стране мирным путем и готова задействовать необходимый политико-дипломатический потенциал страны в данной связи.В данном контексте отмечена значимость использования площадки ООН.

В ходе встречи также обсуждались возможности увеличения взаимных инвестиций, инфраструктурных, транспортно-коммуникационных, социальных и энергетических проектов регионального значения.Стороны обменялись мнениями по укреплению взаимодействия в области здравоохранения, энергетики, транспорта, защиты окружающей среды.