﻿
 Среда, 1 Июля 2020 20:07

Глава МИД Туркменистана принял участие в министерской встрече в формате «С5+1»

Глава МИД Туркменистана принял участие в министерской встрече в формате «С5+1»

АрмИнфо.30июня 2020 года состоялась очередная встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате «С5+1» посредством видеоконференцсвязи.

В заседании приняли участие Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки и министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, ТуркменистанаиРеспублики Узбекистан.

Участники рассмотреливзаимодействие по политико-дипломатической линии, обсудили ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества.Одной из основных тем обсуждения на данной встрече было урегулирование ситуации в Афганистане и разработка совместных механизмов по расширению сотрудничества в различных отраслях.

Выступая на министерской встрече, Министр иностранных дел Р.Мередов изложил позицию Туркменистана по афганской проблематике.Он подчеркнул, что туркменская сторона поддерживает сотрудничество в многосторонних форматах, нацеленных на укрепление политической и социально-экономической жизни в соседней стране мирным путем и готова задействовать необходимый политико-дипломатический потенциал страны в данной связи.В данном контексте отмечена значимость использования площадки ООН.

В ходе встречи также обсуждались возможности увеличения взаимных инвестиций, инфраструктурных, транспортно-коммуникационных, социальных и энергетических проектов регионального значения.Стороны обменялись мнениями по укреплению взаимодействия в области здравоохранения, энергетики, транспорта, защиты окружающей среды.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Торосян: На средства Евразийского фонда стабилизации и развития будет построено инфекционное отделениеТоросян: На средства Евразийского фонда стабилизации и развития будет построено инфекционное отделение
Геворк Горгисян: Мы вынуждены напомнить Геворк Горгисян: Мы вынуждены напомнить "бывшим", что они не святые
Армянские студенты получат возможность привлекать студенческие кредиты на более благоприятных условиях.Армянские студенты получат возможность привлекать студенческие кредиты на более благоприятных условиях.
Встреча премьеров стран ЕАЭС ожидается 17 июляВстреча премьеров стран ЕАЭС ожидается 17 июля
Глава ОС: Передав собственные полномочия блоку <Мой шаг>, президент отказался от ответственностиГлава ОС: Передав собственные полномочия блоку <Мой шаг>, президент отказался от ответственности
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Поиск по дням

2013 , 2014