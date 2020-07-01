Среда, 1 Июля 2020 19:50

АрмИнфо. Директор НИИ молекулярной биологии Национальной академии наук Армении Арсен Аракелян в ходе брифинга 1 июля сообщил, что в республике в день будут производить до

2.500 тестов на коронавирус.

Аракелян отметил, что уже была выпущена пробная партия тестов, и согласно результатам их точность весьма высокая.

<Мы уже ожидаем договоренности с министерством здравоохранения, чтобы начать поставки тестов. Хочу заметить, что для удовлетворения нужд Армении изначально мы планируем производить около 2.500 тестов в день>, - сообщил директор НИИ молекулярной биологии НАН.

Также Аракелян заметил, что институт также вовлечен в борьбу с коронавирусом и участвует в различных испытаниях. <В частности, наши сотрудники испытывали дезинфицирующе вещества, которые производили Институт физических исследований и Институт химической физики>, - заявил он.

Отметим, что ранее в Армению доставлялись реагенты из Китая и России.