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 Среда, 1 Июля 2020 19:16
Ани Мшецян

Премьер-министр: Сегодня ожидания нашего народа от прокуратуры выше, чем когда- либо

Премьер-министр: Сегодня ожидания нашего народа от прокуратуры выше, чем когда- либо

АрмИнфо.  Премьер-министр Армении поздравил сотрудников прокуратуры по случаю 102-летия формирования прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, в послании, в частности, говорится: <Сегодня ожидания нашего общества и народа от прокуратуры выше, чем когда-либо. Ненасильственной бархатной народной революцией 2018 года народ выразил свою четкую волю: иметь такую Армению, в которой установлено верховенство закона, неукоснительно действует принцип неизбежности наказания за совершенные преступления и ведется эффективная борьба с криминальным миром, злоупотреблениями и коррупцией.

И исполнение законных ожиданий народа в этих направлениях во многом зависит от работы прокуратуры. Нынешний период действительно является серьезным пробным камнем для прокуратуры, потому что во многих случаях именно сотрудники прокуратуры должны сформулировать известные обществу и народу истины как обвинения и представлять их в суде.

От качества и уровня этой работы зависит то, насколько в сознании нашего народа будет закреплена вера, что в Армении возможно установление неоспоримой законности, демократического порядка и справедливости. От качества работы прокуратуры зависит осуществление озвученного политическим большинством и одобренного народом политического обещания о возвращении народу всего награбленного.

В ближайшее время прокуратура возьмет на себя еще одну функцию, предусмотренную законом Республики Армения "О конфискации имущества незаконного происхождения", и это законодательное нововведение еще больше увеличит ожидания общества от результатов деятельности прокуратуры.

Ваша работа имеет много трудностей. Иногда трудно сформулировать общеизвестные истины на правовом языке. Но именно в этом талант и профессионализм работника прокуратуры, прокурора.

Вот миссия прокурора: правовой язык и слово должны стать точным выражением реальности, истины, юриспруденция должна быть защитником истины.

Такова миссия прокуратуры. Без этой миссии нет прокуратуры, и я желаю всем вам успехов на пути осуществления этой миссии. Желаю способности и решимости дойти до конца этого пути>,- заключил Пашинян. 

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